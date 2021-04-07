【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）

▲ 位於科學園內的InnoCell正式開幕，為本地及海外創科人才提供智能生活與創新協作空間。

在租金高的香港，要吸引人才，首先解決人才的住屋需求。香港科技園公司宣布位於科學園內的InnoCell正式開幕，為本地及海外創科人才提供智能生活與協作空間，項目會在４月下旬起正式招租，目標第一年入住率達30%。

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InnoCell樓高17層，提供約3萬平方呎的公共空間，設有會議室、公共廚房、健身中心、酒吧及燒烤區等。房間和套房共392個，提供511個住宿單位，設四種房間類型，包括單人房、雙人房、套房及THE POWERHUB，其中THE POWERHUB設有八個開放式單人宿位及一個獨立工作空間，適合整個工作團隊進駐。4種房間類型每月租金界乎約7000元至10萬元不等，按市值租金六成計算，會定期檢討一次。除了1日至3個月的短期租約外，最長租期為一年。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，人才對本港科技發展甚為重要，而Innocell旨在提供可負擔的租金水平的協作空間，以吸引和挽留科技人才來港。

Innocell自２月起已開放試驗住宿計劃，已錄得入住晚數(room night)接近3,000晚。黃指，企業反應熱烈，項目會在4月下旬起正式招租，現時每日已收到約800封電子郵件查詢訂房，目標第一年入住率達30%。該項目獲港府撥款８億而建成，他稱有信心回報可達正數並不超支。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強表示，人才對本港科技發展甚為重要，而Innocell旨在提供可負擔的租金水平的協作空間，以吸引和挽留科技人才來港。

智能科技融入住宿空間

為了建立一站式個人化體驗及加強住戶間的交流協作，InnoCell更將智能科技融入共享及個人住宿空間，住客可透過其流動應用程式於住宿期管理、預訂設施及服務，更可利用程式內的電子支付功能進行各種交易，其他特點包括人面識別系統、手機觸控智能門鎖、語言操控房間內電燈開關等。

Innocell的招租對象包括科學園園區公司創辦人或內地及海外員工，以及到訪的學者，科學家和科技專才。但要留意，申請者在香港並不可擁有物業。倘申請人數太多，園方則會採取計分制度篩選。

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記者：蘇穎琪