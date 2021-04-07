【搜游食誌@iM網欄】聚道傳承 人民公社是甚麽？

趁著假期，到訪香港藝術博物館，參觀「聚道傳承」，欣賞「敏求精舍」慶祝成立60週年展示三百多項精舍會員的器物書畫珍藏。筆者是百分百門外漢，一句「好古，敏而求知」的精舍精神，求知好奇驅使下，來一次「玩物」探索。

▲ 吳冠中先生1990年畫作筆下的香港，今昔相比有異嗎？

細閱細味各項展品，頓感學海無涯，「古玩」器物豈是大家所說的「二世祖」玩意，當中蘊含華夏文化，光是寥寥幾句的簡介，參觀者可從資料中驚覺到展品不止是高價值、高賞顏值、匠心工藝、寫出意境的藝術創意，更是一脈相傳的政治、經濟、文化生活的寫真！

▲ 鬥彩歲寒三友壺，大清雍正年製，釉下青花以工筆勾勒輪廓，畫工細膩。

本人饞嘴，對「食」格外留神，當天的一幅畫作，叫人會心微笑，名為「人民公社好 吃飯不要錢」，腦海不停出現小時候回鄉，一幅幅「歡迎港澳同胞」、「只接待港澳同胞」的影像，人民公社確實好嗎？人人食飯不要錢又真的很好嗎？畢竟這是中國走過的一段歷史，面對歷史，改寫現實就是進步、發展的向前齒輪，大家不妨抽空半天到訪「聚道傳承」，親嚐這股「人莫尚於據德遊藝也」的雅好風尚。

▲ 名為「人民公社好 食飯不要錢」可有勾起您做又卅六，不做也是卅六呢？

晚上與小兒子共敘深水埗「中央飯店」，他選這家食肆，我亦有點意外，算是好老舊的食肆，1961年開業至今，傳統客家菜、廣東老餅菜，我是蠻喜歡這種不造作的街坊店，未想到他與女友會與我重臨此店晚飯！大家各點一道想食的菜式，分享喜好，也是不錯的點菜方法，餐點了梅菜扣肉、小炒皇、大良鮮奶、粟米斑塊；基層生活食肆，味道就是「平」「實」有性價比，其實最重要是與誰共晉晚餐！有「子」相伴，當然萬事足！

▲ 平實的生活飯店，保留昔日傳統明亮招牌。

餸菜一點也不差，魚塊食得出是即叫即炸，再煮上粟米勾芡汁，魚是一般的雪藏魚塊，勝在解凍步驟做足，去雪味、不腥，脆漿不厚，香脆可口，配帶甜的粟米芡汁，當前菜佐啤酒，也很不錯。

▲ 餐前小食的香口炸物粟米斑塊，可佐啤酒。

老式飯店做的梅菜扣肉，竟是年輕人的「非弗」，真的很意外！非常好下飯，連不食飯的女友，為了這道客家菜，也食了幾啖米飯！廚師就是好如實，用傳統的老方法去燜豬肉，再「反扣」蒸煮，豬肉的三重奏完整呈現，五花腩是油炸過的，所以受火耐煮，鬆軟而不散爛，「反扣」使層層夾著梅菜的腩肉更深深煨入梅菜的鹹、甜醃菜味，配上醬汁的炆煮，味道有層次，色澤雖然略深，取價才HK$88，貨真價實，公道！

▲ 客家人視為宴客上菜的梅菜扣肉絕對是「心機」菜式。

飽餐之後，小兒送別時給我一句話：「媽咪，回家路上小心！」當晚真的不飲而醉！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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