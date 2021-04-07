【新股IPO】中概股撐起首季新股集資額按年增8倍 德勤料全年逾10隻中概股上市　新股集資逾4000億元

多得中概股回流，令本港今年首季新股隻資創新高！

根據德勤發表數據顯示，本港今年首季新股集資額1,328億元，按年增逾8倍，為歷來首季最高，且全球排名第二，僅次於美國納斯達克交易所，主要是由新經濟股帶動，其中快手（01024）、百度（09888）及嗶哩嗶哩（09626）已佔當中集資額約七成，而首季新股數量則按年下跌14%至32隻。

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德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，本港全年集資額會繼續位居三甲位置，並有望爭取第一位。該行指，多國繼續推行的貨幣及經濟寬鬆政策令大量海外資金尋求高回報投資，有利新股市場發展，預計今年有超過10隻第二上市新股，集資超過1000億元，並有4至5隻融資最少100億元新經濟股上市，帶動今年香港新股市場融資金額有望突破2010年近4,500億元的歷史新高，新股數目則介乎120至130隻。

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早前市傳內地擬增設新交易所，吸引海外企業到內地掛牌。歐振興認為這是一個藍圖，內地是年輕資本市場，近年不繼改革體制，朝成熟國際市場方向邁進，現時在服務內地公司方面仍有很大發展空間，長遠不排除會發展國際板，但相信目前焦點仍然是先做好科創板。而香港具有很多獨立優勢，包括互聯互通和龐大資金池，國際金融中心地位十分堅固，這些優勢並不會因此改變。



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記者：張以正