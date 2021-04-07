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狠批梅根有回報？ 摩根稱英國王室成員發致謝訊息

環球社會熱點 17:42 2021/04/07

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英國名嘴摩根（Piers Morgan）在其主持英國節目中，猛烈批評英國哈里王子及其夫人梅根。事後摩根收到大量投訴，並辭去節目主持一職。摩根近日接受英國電台訪問時聲稱，收到數位英國王室成員感謝短信，讚揚他為王室辯護，勇敢炮轟哈里梅根的行為。

摩根近日接受英國電台Extra訪問期間表示，自己收到了代表「數位」（several）王室成員發出的訊息，內容和他炮轟梅根（Meghan Markle）於專訪中大話連篇相關。摩根拒絕透露王室成員的名字，是否為溫莎家族的高級成員，只透露這些成員在訊息中，感謝有人肯為他們站出來。摩根強調，他依然不相信梅根於專訪中揭露的王室內幕。

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摩根補充表示，很多人事後嘗試令他收聲，但全數以失敗告終。自己曾因不相信梅根所言，而被要求向梅根道歉。摩根認為要求十分「諷刺」（ironic），表示任何人都應可以自由選擇，自己願意相信的事情。

梅根曾向摩根曾經任職的英國獨立電視（ITV）行政總裁表示，摩根不相信自己曾嘗試自殺的言論，會引來外界擔憂。摩根回應指這是一個有趣的啟示，梅根正嘗試對他的老闆們施壓，要求他們採取行動。

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摩根亦被問及若有機會，會對梅根說什麼。摩根回應指想在採訪中對梅根提出一些「難題」（difficult questions）。摩根亦會向梅根建議，她和丈夫接受自己一個同等長度的採訪，期間會問她既然如此討厭王室，為何還要保留王室頭銜（If you hate the royal family that much, why do you keep your royal titles）等問題。

哈里（Prince Harry）和梅根上月接受美國名嘴兼好友奧花雲費（Oprah Winfrey） 專訪，期間梅根對英國王室作出種族歧視、禁聲等指控。但摩根則在其主持的「英國早晨」（Good Morning Britain）中，炮轟梅根大話連篇。英國通訊管理局其後收到4.1萬宗針對摩根言論的投訴，摩根其後宣佈辭去「英國早晨」主持一職。

責任編輯：李俊儀

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