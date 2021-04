狠批梅根有回報？ 摩根稱英國王室成員發致謝訊息

英國名嘴摩根(Piers Morgan)在其主持英國節目中,猛烈批評英國哈里王子及其夫人梅根。事後摩根收到大量投訴,並辭去節目主持一職。摩根近日接受英國電台訪問時聲稱,收到數位英國王室成員感謝短信,讚揚他為王室辯護,勇敢炮轟哈里梅根的行為。

摩根近日接受英國電台Extra訪問期間表示,自己收到了代表「數位」(several)王室成員發出的訊息,內容和他炮轟梅根(Meghan Markle)於專訪中大話連篇相關。摩根拒絕透露王室成員的名字,是否為溫莎家族的高級成員,只透露這些成員在訊息中,感謝有人肯為他們站出來。摩根強調,他依然不相信梅根於專訪中揭露的王室內幕。

摩根補充表示,很多人事後嘗試令他收聲,但全數以失敗告終。自己曾因不相信梅根所言,而被要求向梅根道歉。摩根認為要求十分「諷刺」(ironic),表示任何人都應可以自由選擇,自己願意相信的事情。

梅根曾向摩根曾經任職的英國獨立電視(ITV)行政總裁表示,摩根不相信自己曾嘗試自殺的言論,會引來外界擔憂。摩根回應指這是一個有趣的啟示,梅根正嘗試對他的老闆們施壓,要求他們採取行動。

摩根亦被問及若有機會,會對梅根說什麼。摩根回應指想在採訪中對梅根提出一些「難題」(difficult questions)。摩根亦會向梅根建議,她和丈夫接受自己一個同等長度的採訪,期間會問她既然如此討厭王室,為何還要保留王室頭銜(If you hate the royal family that much, why do you keep your royal titles)等問題。

哈里(Prince Harry)和梅根上月接受美國名嘴兼好友奧花雲費(Oprah Winfrey) 專訪,期間梅根對英國王室作出種族歧視、禁聲等指控。但摩根則在其主持的「英國早晨」(Good Morning Britain)中,炮轟梅根大話連篇。英國通訊管理局其後收到4.1萬宗針對摩根言論的投訴,摩根其後宣佈辭去「英國早晨」主持一職。

責任編輯:李俊儀