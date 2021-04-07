【筍工推介】社會福利署聘合約行政助理 月薪2.5萬 有學士學位和一年全職特定工作經驗即可申請

社會福利署聘合約行政助理 ，主要負責一般行政及管理工作，職位屬非公務員體制，合約為期一年，月薪25,985元，具備學士學位和一年全職管理的工作經驗便可由應徵，截止申請日期為今年4月20日。

根據公務員事務局網頁招聘事宜資料顯示，該職位最注重中英文良好。申請人須符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第3級或同等或以上成績。

入職條件，職責及申請文件：

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獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。福利方面：

1：受聘人可按《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日、年假、產假╱侍產假及疾病津貼。

2 ：受聘人須根據《強制性公積金計劃條例》的規定，向一個強制性公積金（下稱「強積金」）計劃供款。如受聘人在合約期內工作表現及行為持續良好，在合約圓滿結束時可獲一筆約滿酬金。

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申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書及上述文件須於截止申請日期或之前，送達下列查詢地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組

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查詢電話: 2574 4273

截止申請日期(日/月/年) : 20/04/2021 18:00:00

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責任編輯：張瑋婷