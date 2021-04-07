【內地熱話】土豪掃墓祭品一磚磚人民幣　拜完山人人有錢收　網民大呼「有錢就這麼任性！」

清明節不少人都會去拜祭先人，近日在內地就有影片瘋傳，在片中看到一位「土豪」老闆掃墓現場派錢，現場人數眾多，墳墓前的祭品還看到一磚磚的人民幣百元鈔票，使網民大呼：「有錢就這麼任性！」

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影片中看到在墳墓前的祭品竟包括一磚磚的人民幣百元鈔票，掃墓現場有百餘人。在完成拜祭儀式後，現場一名男子用隨身的咪高峰大喊：「 每人500！」。 一群身著紅色T 恤工作人員則按指示向現場人士派發現金，在影片中看到現場人士中包括不少老人和兒童，各人排隊領錢後有秩序離開。據了解，同族追思者每人可領4000元人民幣，其他人員不分年齡籍貫，每人可領500元人民幣利是。現場多人參加，還有幾名保安在維持秩序。

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影片一出，引來網民紛紛留言，有不少網民認為「有錢就這麼任性」，「實實在在的真金白銀，好樣的」、「這也算光宗耀祖了」、「這才是真真實實的表達自己的愛啊，表達自己的心意啊，不管是什麼，人家就是實實在在拿出真金白銀來幹這個事情了。支持支持支持。哈哈哈哈哈」、「500年前是一家啊！幫幫自己家里人應該，比到處瞎撒強！」

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在4月5日，汕頭市潮陽區銅盂鎮政府發布情況通報，確認此事發生在銅盂鎮洋美村，目前該鎮民政部門已介入調查，並呼籲村民文明祭掃，自覺抵制低俗之風，同時要避免聚集，做好防疫工作。汕頭市委宣傳辦表示，掃墓派錢只是個別的做法，並非普遍風俗。

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責任編輯：黃苑筠



