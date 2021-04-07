【樓市熱話】公屋質素問題多 花400萬以上買是甚麼心態？　網民：三大因素完勝同級私樓

香港買樓選擇多，只要有足夠的金錢甚至連山頂別墅都可以買。近日有網民於網上討論區發文，指不能理解為什麼有人用400萬買公屋而不是私樓。

樓主的想法：

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有網民認為公屋有三大因素完勝同級數的私樓，無論是

公屋的價錢

公屋的地點

公屋的大小

性價比都是公屋最好。就地點來說，市區公屋怎麼說都比大西北私人樓好。

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而且公屋升值一直以來都比私樓快，過一兩年房價翻倍也不是夢。只要一手購入價不太「離地」，賣二手公屋一定很多用綠表或是居屋第二市場的人搶着購買。

不過亦有人覺得樓主的話非常有道理，指公屋的人大多數都是心術不正的人。他更稱2021年尚有資格申請公屋的人是不正常，因為做洗碗的收入也超過了公屋的入息審查。至少買私樓的人有一定程度的財政能力，質素定遠超公屋的人。



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責任編輯：張瑋婷