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【樓市熱話】公屋質素問題多 花400萬以上買是甚麼心態？　網民：三大因素完勝同級私樓

理財智慧 18:27 2021/04/07

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香港買樓選擇多，只要有足夠的金錢甚至連山頂別墅都可以買。近日有網民於網上討論區發文，指不能理解為什麼有人用400萬買公屋而不是私樓。

樓主的想法：

    點擊圖片放大
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    +5

 

有網民認為公屋有三大因素完勝同級數的私樓，無論是

  • 公屋的價錢
  • 公屋的地點
  • 公屋的大小

性價比都是公屋最好。就地點來說，市區公屋怎麼說都比大西北私人樓好。

【樓市現象】港鐵上蓋九龍藍籌屋苑 呎價仲係1.3萬 今個月首6天已錄9宗成交【下一頁

而且公屋升值一直以來都比私樓快，過一兩年房價翻倍也不是夢。只要一手購入價不太「離地」，賣二手公屋一定很多用綠表或是居屋第二市場的人搶着購買。

不過亦有人覺得樓主的話非常有道理，指公屋的人大多數都是心術不正的人。他更稱2021年尚有資格申請公屋的人是不正常，因為做洗碗的收入也超過了公屋的入息審查。至少買私樓的人有一定程度的財政能力，質素定遠超公屋的人。
 

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責任編輯：張瑋婷

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