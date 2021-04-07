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【比亞迪 1211】比亞迪計劃對外銷售車用電池 不排除分拆弗迪電池上市

股樓投資 17:06 2021/04/07

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據《日經新聞》報道，比亞迪（01211）最快於下半年銷售車用鋰電池，以通過向其他公司供貨擴大電池製造業務的規模，從而加強對上游原料採購議價的能力，並進一步提高生產效率；同時，不排除將旗下弗迪(Fudi)電池分拆上市，以加速業務擴展。比亞迪股價上周四（1日）長假前急升7.6%，今日（7日）復市後一度重上180元關口，走勢轉強。

比亞迪旗下的弗迪電池有限公司於2019年5月5日註冊完成，前身是1998年成立的比亞迪鋰電池有限公司。比亞迪電池以往大多只供給相關合資企業及商用車生產商，很少對外銷售，因此是次營運政策改變也意味著公司在銷售政策上出現重要轉變，而現時未有具體的客戶、銷售價格和目標數字。

【港股追蹤】比亞迪去年純利增逾1.6倍 【見下頁

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報導亦指，以產能計算，比亞迪在車用電池市場排名第四，而以銷售量計算，為中國電動乘用車市場第三大企業，市佔均約10%。值得留意的是，現時車用電池競爭日漸激烈，若對外銷售電池，中國的寧德時代及韓國的LG化學，都是比亞迪在電池市場上潛在的強勁競爭對手。

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記者﹕郭秀慧

比亞迪股份（01211） 港股 分拆 銷售 採購 中國

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