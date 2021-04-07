【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股　涉資逾1100億元　大摩早於3月22日已收貨

▲ 騰訊大股東Prosus擬折讓最多8.7%，減持約1.9億股騰訊股份。

騰訊 （00700） 大股東、南非傳媒巨企Naspers周三宣布，旗下上市公司Prosus計劃減持騰訊股份。根據銷售文件，Prosus擬以每股575元至595元，減持最多1.9189億股，較騰訊今日收市價折讓5.5%至8.7%，涉資超過1100億元。配售股份佔騰訊已發行股份2%，Prosus持股將由30.9%減至28.9%。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，負責配售的投資銀行摩根士丹利，早於3月22日已接收該批股份，當日大摩持股由3.2%增加至5.19%，早已向市場透露端倪。

日期 大摩持倉變化 總持股比重 3月23日 +435,161 5.20% 3月22日 +191,656,868 5.19% 3月19日 -631,843 3.20%

騰訊ADR在美股盤前跌9%。Prosus曾跌逾5%，Naspers跌4%。

外電報道，騰訊已經知悉Prosus的減持意圖，理解及支持Prosus的決定。Prosus承諾，未來3年不會再沽售騰訊股票，也相信騰訊業務未來長期的發展潛力。

Prosus回應表示，騰訊是全球最具成長性的企業之一，自2004年上市以來該公司一直在創造價值。Prosus對騰訊的承諾依然堅定，通過出售一小部分股權，為核心業務和新興部門的持續增長提供資金，增加公司財務靈活性。

騰訊南非大股東Naspers變相減持騰訊【下一頁】

Naspers於2019年9月分拆持有多項互聯網投資的Prosus到阿姆斯特丹泛歐交易所上市，而Prosus持有騰訊31%股權。 Naspers去年的舉動，即在Prosus的權益減少，已相當於變相減持騰訊。

更早之前，Naspers在2018年3月底亦曾大手減持騰訊股份，當時Naspers同樣曾諾3年內不會減持，至今年3月期限屆滿。Naspers當年折讓7%，以每股405元配售1.9億股騰訊，套現近770億元。

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編輯：陳健婷