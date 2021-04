【疫市創業】未來零售模式？港創社交電商平台Mallogram　集合供應商助開網店創業

▲ 左起:初創平台Mallogram創辦人鄭焜騰、科技總監林健雄、行政總裁王俊華指出,有見新興社交電商趨勢崛起以及本港市場空缺,所以在去年乘勢推出S2B2C模式運作的網購商城系統。(張寶燕攝)

新冠肺炎疫情造就「宅經濟」蓬勃發展,近年新興起、集結社交媒體營銷及網購於一身的個人微社交電商,更被指有望成為未來新零售趨勢。

新興的個人微社交電商對比傳統電商,營運邏輯大有不同,前者主要是建基於人與人之的社交互動、信任,後者則以貨物為中心

初創平台Mallogram早前有見本港市場空缺,推出整合供應商、營銷商、消費者的S2B2C模式

Mallogram試業一年多,平台已集結近千項商品及服務,以及近500位營運商參與

在疫情新常態下,一眾商家密鑼緊鼓拓展電商業務,不過隨着O2O(Online to Offline)、B2C(Business to Consumer)、B2B2C(Business to Business to Consumer)等模式開始普及,電商時代還會有新變化嗎?

提供入門方案 「輕鬆創業」

近年席捲中國的「拼多多」模式,有別於以往團購網中心化的銷售模式,讓KOL可以藉由社交互動、口碑、個人影響力等行銷手法,來幫助直接參與產品營銷,企圖建立供應商、營銷商、消費者的三贏局面。Mallogram創辦人鄭焜騰(Matthew)、行政總裁王俊華(Toni)、科技總監林健雄(Kenneth)均指出,留意到傳統電商市場開始飽和,類似於拼多多的模式開始崛起,期望藉此新興趨勢創造以S2B2C(Supplier to Business to Consumer)模式運作的網購商城系統。

他們解釋,平台於全球搜羅商品供應,在過去一年試業就與超過20間本港批發商合作,另吸納用戶成為營銷商(Business),而他們可以善用個人社交能力銷售產品予消費者(Consumer)。更強調平台目的是提供免費入門方案,讓「普通人都可零成本輕鬆創業」,享有銷售產品的佣金;另提供年費為6,000元的進階版,允許上載獨家產品及自定網址。而售後的物流由平台24小時自動協助處理,可透過其雲倉系統,實時統一更新庫存數量,防止超賣情況出現。

本港網購市場漸見成熟 將來每人擁有一個商城

行政總裁Toni擁有18年經營電商平台的經驗,亦是Group Buyer的創辦人。他分享多年來對本港互聯網經濟的觀察指出,網購市場的教育及發展已漸見成熟,包括在2008年興起的O2O(Online to Offline)購物體驗,2017興起的B2C(Business to Consumer)網購時代。

直至目前,透過互聯網創業的人數更是幾何級數地增長,無論是Facebook或Instagram都可以輕鬆創業,從而興起「自媒體」的營銷。所以他認為,不久將來每人都擁有一個商城亦是大勢所趨,而當中的突圍要訣,便是提升個人社交媒體的影響力,增加信任度,建立口碑。

為了配合平台及店主拓展,平台目標在今年可以集結1萬位店主,繼續完善大數據,掌握市場反應,包括顧客的消費習慣及數據反映予供應商,並幫助提供更多銷售及宣傳渠道。而針對未熟悉此新興平台營運模式的店主,亦將舉辦不同的綫上、綫下訓練課程。

日韓產品熱賣 佣金平均達3成

Matthew分享,早在2019開始與團隊籌備,投入了超過300萬元及半年時間開發平台。在推出初期剛巧遇上疫情爆發,平台亦搜羅不少防疫用品,由此帶動合作的店主「Mallmaster」及消費者增長。

目前該平台已有近千項商品,涵蓋日本零食、母嬰、美粧、日常生活用品、小型家電、折扣券等8類型商品。Toni透露,在過去一年約接收到1萬張定單,每張定單平均約150至200元,除了防疫用品外,以日韓產品較受歡迎。平台將與Mallmaster平分佣金,佣金平均佔定單的20至30%,而美容項目服務類定單的佣金,則最高可達50至100%。

Matthew過去多年在日本擔任商業顧問,負責為大型企業如日本旅遊巨頭H.I.S.等提供商業顧問服務,以及擁有中小型業務投資及收購跨國企業經驗,所以在日本擁有一定的拓展經營網絡,更容易接觸供應商。目前團隊亦正與當地縣政府商議供應合作,將當地的特色商品在平台上架,而九州政府初步洽商中

平台逾500店主 曾見單日賺佣逾6千

Toni指出,留意到去年開始,愈見愈多WhatsApp批發群組出現,有消費者會以批發價購物,並透過銷售賺取副收入,因此吸引到不少想賺取副收入的人士到Mallogram開店。而目前有超過500位店主「Mallmaster」,當中以OL及家庭主婦佔多。

不過他分享稱,這些OL及家庭主婦都不是常見的KOL,藉自己的朋友圈、頻頻在社交平台出Post宣傳,慢慢建立口碑及影響力,從而帶動營銷增長;其中更有店主單日賺到逾6,000元佣金。

