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【疫市創業】未來零售模式？　港創社交電商平台Mallogram　集合供應商助開網店創業

科技 17:17 2021/04/07

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左起：初創平台Mallogram創辦人鄭焜騰、科技總監林健雄、行政總裁王俊華指出，有見新興社交電商趨勢崛起以及本港市場空缺，所以在去年乘勢推出S2B2C模式運作的網購商城系統。（張寶燕攝）

新冠肺炎疫情造就「宅經濟」蓬勃發展，近年新興起、集結社交媒體營銷及網購於一身的個人微社交電商，更被指有望成為未來新零售趨勢。

  • 新興的個人微社交電商對比傳統電商，營運邏輯大有不同，前者主要是建基於人與人之的社交互動、信任，後者則以貨物為中心
  • 初創平台Mallogram早前有見本港市場空缺，推出整合供應商、營銷商、消費者的S2B2C模式
  • Mallogram試業一年多，平台已集結近千項商品及服務，以及近500位營運商參與

在疫情新常態下，一眾商家密鑼緊鼓拓展電商業務，不過隨着O2O（Online to Offline）、B2C（Business to Consumer）、B2B2C（Business to Business to Consumer）等模式開始普及，電商時代還會有新變化嗎？

提供入門方案 「輕鬆創業」

近年席捲中國的「拼多多」模式，有別於以往團購網中心化的銷售模式，讓KOL可以藉由社交互動、口碑、個人影響力等行銷手法，來幫助直接參與產品營銷，企圖建立供應商、營銷商、消費者的三贏局面。Mallogram創辦人鄭焜騰（Matthew）、行政總裁王俊華（Toni）、科技總監林健雄（Kenneth）均指出，留意到傳統電商市場開始飽和，類似於拼多多的模式開始崛起，期望藉此新興趨勢創造以S2B2C（Supplier to Business to Consumer）模式運作的網購商城系統。

平台於全球搜羅商品供應，其中與超過20間本港批發商合作，提供逾千項商品及服務，吸納用戶成為營銷商，並善用個人社交能力銷售產品予消費者。（受訪者提供圖片）

他們解釋，平台於全球搜羅商品供應，在過去一年試業就與超過20間本港批發商合作，另吸納用戶成為營銷商（Business），而他們可以善用個人社交能力銷售產品予消費者（Consumer）。更強調平台目的是提供免費入門方案，讓「普通人都可零成本輕鬆創業」，享有銷售產品的佣金；另提供年費為6,000元的進階版，允許上載獨家產品及自定網址。而售後的物流由平台24小時自動協助處理，可透過其雲倉系統，實時統一更新庫存數量，防止超賣情況出現。

本港網購市場漸見成熟 將來每人擁有一個商城

行政總裁Toni擁有18年經營電商平台的經驗，亦是Group Buyer的創辦人。他分享多年來對本港互聯網經濟的觀察指出，網購市場的教育及發展已漸見成熟，包括在2008年興起的O2O（Online to Offline）購物體驗，2017興起的B2C（Business to Consumer）網購時代。

直至目前，透過互聯網創業的人數更是幾何級數地增長，無論是Facebook或Instagram都可以輕鬆創業，從而興起「自媒體」的營銷。所以他認為，不久將來每人都擁有一個商城亦是大勢所趨，而當中的突圍要訣，便是提升個人社交媒體的影響力，增加信任度，建立口碑。

（法新社資料圖片）

為了配合平台及店主拓展，平台目標在今年可以集結1萬位店主，繼續完善大數據，掌握市場反應，包括顧客的消費習慣及數據反映予供應商，並幫助提供更多銷售及宣傳渠道。而針對未熟悉此新興平台營運模式的店主，亦將舉辦不同的綫上、綫下訓練課程。

日韓產品熱賣 佣金平均達3成

Matthew分享，早在2019開始與團隊籌備，投入了超過300萬元及半年時間開發平台。在推出初期剛巧遇上疫情爆發，平台亦搜羅不少防疫用品，由此帶動合作的店主「Mallmaster」及消費者增長。

目前該平台已有近千項商品，涵蓋日本零食、母嬰、美粧、日常生活用品、小型家電、折扣券等8類型商品。Toni透露，在過去一年約接收到1萬張定單，每張定單平均約150至200元，除了防疫用品外，以日韓產品較受歡迎。平台將與Mallmaster平分佣金，佣金平均佔定單的20至30%，而美容項目服務類定單的佣金，則最高可達50至100%。

Matthew過去多年在日本擔任商業顧問，負責為大型企業如日本旅遊巨頭H.I.S.等提供商業顧問服務，以及擁有中小型業務投資及收購跨國企業經驗，所以在日本擁有一定的拓展經營網絡，更容易接觸供應商。目前團隊亦正與當地縣政府商議供應合作，將當地的特色商品在平台上架，而九州政府初步洽商中

平台逾500店主 曾見單日賺佣逾6千

Toni指出，留意到去年開始，愈見愈多WhatsApp批發群組出現，有消費者會以批發價購物，並透過銷售賺取副收入，因此吸引到不少想賺取副收入的人士到Mallogram開店。而目前有超過500位店主「Mallmaster」，當中以OL及家庭主婦佔多。

不過他分享稱，這些OL及家庭主婦都不是常見的KOL，藉自己的朋友圈、頻頻在社交平台出Post宣傳，慢慢建立口碑及影響力，從而帶動營銷增長；其中更有店主單日賺到逾6,000元佣金。

記者：張寶燕

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