泰國計畫7月1日重開布吉島免隔離 擬給遊客免費機票

疫情持續超過一年，疫苗接種計劃在全球展開，令疫情開始受控，部分國家更開始計劃開關，復甦當地經濟。據報，泰國正計劃放寬讓已接種新冠疫苗的旅客到布吉旅遊，並可免隔離。計劃更指當局考慮向外國遊客派發免費機票，藉此吸引遊客前往泰國旅遊，以挽救受重挫的旅遊業。

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泰國旅遊部長拉差吉帕幹（Phiphat Ratchakitprakarn）在介紹「普吉島沙盒計畫」時表示，如果已完成接種疫苗計畫的外國遊客逗留布吉島多於10天，當地政府考慮為這些旅客提供免費或有折扣優惠的機票去泰國的其他省份，藉此有助延長遊客停留的時間。

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拉差吉帕幹指出，泰國政府計劃將於7月1日重開布吉島並提供免隔離措施，目標在重開的首3個月吸引超過10萬名外國遊客遊玩。

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責任編輯：羅浩濂

