【紐元定期存款】紐元定存息最高8.75厘 大行逆市勁加息0.8厘

▲ 新西蘭與內地關係較好，市料長線有利紐元滙價趨穩。

美元偏強，累非美貨幣走弱，而新西蘭於3月中下旬突連還出招打擊樓市，冀遏止樓價攀升，累纽元飽受雙重夾擊，因而一度轉弱，更跑輸澳元。港銀再度於滙弱的時候加息，例如大行花旗逆市加息吸存，剛把1個月紐元定存年息由1.2厘，大幅調升0.8厘，新息率至重上兩厘大關，跟發鈔行滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）看齊。

不同存期紐元定存息最高有幾多？可按下圖了解

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至於專家對紐元滙價的看法，業界指新西蘭與內地關係遠較澳洲好，早前中國與新西蘭簽訂貿易協議，有利紐元的長綫前景。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，紐元暫料約於0.73横行，長綫看0.72。新西蘭央行將於下周三（4月14日）議息，雖然市場認為紐央行或繼加拿大後、另一隻商品貨幣有條件收水退市，甚至加息，但普遍相信不會於短期內出手，遂料其政策利率暫按兵不動。昨天（4月6日）議息的澳洲，維持息率不變，且再重申2024年前無意加息。而澳紐擬於4月17日重新啟動旅遊氣泡，亦有利兩國經濟復甦。

恒生（00011）首席市場策略員溫灼培對紐元的前景較樂觀，若美國長債息的升幅逐漸喘定，市場將重投風險資產，相信紐元於今年底或有機會挑戰0.75高位。紐元定期存款息不乏逾5厘之選，冠絕全城為富邦7天紐元短存享8.75厘年息。至於集友雖撤超高息，但新推名為定活兩得優惠，存款期無論是兩周至一年皆享0.15厘，入場須等值10萬港元，好處是允靈活取款，4月底截止。

澳元定存最高息有幾多？【下一頁】

此外，花旗發言人說，由4月1日起至6月30日，客戶於該行以等值20萬港元，且須兌換新資金，並開立1個月纽元定期存款，可享2厘年息。優惠利率名額有限，額滿即止。

花旗發言人補充，定期存款客有兩大注意，包括：（1）只適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行1萬美元或以上的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元之交易除外）的現有客戶；（2）優惠不適用於透過網上，又或流動電話理財開立的定期存款。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪