【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文

▲ 為方便聽障人士使用，TikTok宣布新增即時字幕功能，將在影片內提供英文或日文字幕。

內地短影片平台抖音（TikTok）在全球吸引眾多玩家，不少用戶透過平台自製及分享個人影片。為了方便聽障人士使用，最近TikTok就宣布新增即時字幕功能，未來將在影片內自動提供英文或日文字幕。

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目前TikTok影片創作者需要手動輸入文字，才能在影片中增加字幕。但為了讓聾啞人或聽障人士更易理解或觀看影片內容，TikTok最近宣布，將在平台內提供即時字幕功能，當影片自動生成字幕後，影片創作者可進行編輯或修改內容。另外，用戶也可透過分享介面上的字幕鍵選擇關閉字幕。TikTok表示，現時該功能僅支援英文或日文，未來數月會新增更多不同語言。

近年語音轉錄功能不斷發展，不少軟件及平台均提供即時字幕功能。例如Google在上月推出Chrome瀏覽器更新版本，當中就添加了即時字幕功能，系統可利用機器學習技術，自動為音訊及影片添加字幕，但目前僅支援英文。

責任編輯：李寶如