  • 24°C
香港時間 : 2021407日 (三) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TikTok新功能】TikTok將新增即時字幕功能　率先支援英語及日文

科技 16:44 2021/04/07

分享：

為方便聽障人士使用，TikTok宣布新增即時字幕功能，將在影片內提供英文或日文字幕。

內地短影片平台抖音（TikTok）在全球吸引眾多玩家，不少用戶透過平台自製及分享個人影片。為了方便聽障人士使用，最近TikTok就宣布新增即時字幕功能，未來將在影片內自動提供英文或日文字幕。

＜＜【模彷TikTok風格？】Netflix推「Fast Laughs」功能吸睛　輪播喜劇精華片段

＜＜【社交平台大戰】Facebook誓與Tiktok、Snapchat一決高下　新規則助內容創作者擴廣告收益

目前TikTok影片創作者需要手動輸入文字，才能在影片中增加字幕。但為了讓聾啞人或聽障人士更易理解或觀看影片內容，TikTok最近宣布，將在平台內提供即時字幕功能，當影片自動生成字幕後，影片創作者可進行編輯或修改內容。另外，用戶也可透過分享介面上的字幕鍵選擇關閉字幕。TikTok表示，現時該功能僅支援英文或日文，未來數月會新增更多不同語言。

近年語音轉錄功能不斷發展，不少軟件及平台均提供即時字幕功能。例如Google在上月推出Chrome瀏覽器更新版本，當中就添加了即時字幕功能，系統可利用機器學習技術，自動為音訊及影片添加字幕，但目前僅支援英文。

責任編輯：李寶如

相關文章

【疫市筍工】玩具槍品牌Nerf聘「TikTok總監」　專責製作短片月薪7.7萬
2021/04/01
【疫市筍工】玩具槍品牌Nerf聘「TikTok總監」　專責製作短片月薪7.7萬
【串流平台】Netflix擬展開新測試政策　打擊密碼共享帳號
2021/03/12
【串流平台】Netflix擬展開新測試政策　打擊密碼共享帳號
【社交平台大戰】Facebook誓與Tiktok、Snapchat一決高下　新規則助內容創作者擴廣告收益
2021/03/12
【社交平台大戰】Facebook誓與Tiktok、Snapchat一決高下　新規則助內容創作者擴廣告收益
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
2021/03/08
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
軟件 聽障 Google 抖音 機器學習

下一篇文章

【金融科技】數字資產興起　行業成型大勢所趨　安領國際快一步投資交易平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】社交平台競爭激烈　WhatsApp、Clubhouse狂推新功能吸客
【每日焦點】社交平台競爭激烈　WhatsApp、Clubhouse狂推新功能吸客
【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）
【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）
【機迷熱話】任天堂Switch推出12.0.0更新版本　修復遊戲雲端備份功能漏洞
【機迷熱話】任天堂Switch推出12.0.0更新版本　修復遊戲雲端備份功能漏洞
【智能手錶】CASIO首款配Wear OS系統　G-SHOCK系列智能手錶終於面世
【智能手錶】CASIO首款配Wear OS系統　G-SHOCK系列智能手錶終於面世
【LG退出】LG智能手機時代結束　外媒評4大失敗原因
【LG退出】LG智能手機時代結束　外媒評4大失敗原因
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試新功能　iPhone與Android手機可轉移對話
【WhatsApp新功能】WhatsApp測試新功能　iPhone與Android手機可轉移對話