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【樓市現象】港鐵上蓋九龍藍籌屋苑 呎價仲係1.3萬 今個月首6天已錄9宗成交

股樓投資 16:39 2021/04/07

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剛過去的復活清明長假期，樓市交投極暢旺，10大藍籌屋苑於5天假期間合共錄得約62宗買賣成交，較去同期增逾1倍，並創自2012年復活節長週末後9年新高，其中位於港鐵站上蓋的美孚新邨，目前實用面積呎價僅13,989元，相對市區屋苑而言仍十分低水，吸引不少上車客及換樓客捧場，中原副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月首6天錄得9宗成交，交投暢旺。

【網民熱話】31歲擁一層890萬出租樓 加現金310萬 計劃退休　網民：李嘉誠都90歲才半退休，詳見【下一頁

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【樓市現象】嘉湖山莊交投爆旺 本月首5天錄13宗成交 準新婚客睇樓數小時即斥528萬做業主，詳見【下一頁

馮健平指，中原剛促成美孚新邨5期蘭秀道14號中層B室成交，單位實用面積657平方呎，為三房套房間隔，外望街景，最初開價948萬元，放盤1個月，現降價30萬元，以918萬元成交，折合實用呎價13,973元。新買家為外區換樓客，見單位間隔實用，造價合理即決定入市自用。

原業主於2003年10月以181.5萬元買入單位，持貨近18年，現轉手賬面獲利736.5萬元離場，單位期內升值逾4倍。

【樓市現象】買家錯失和富中心3房唔甘心 即追價70萬購另一同類單位，詳見【下一頁

據了解，屋苑對上一宗同類型單位成交於上月底錄得，一伙實用面積同屬657平方呎的5期蘭秀道7號中層D室，以888萬元成交，反映屋苑該類型單位短短一星期升值30萬元。
 

【樓市走勢】美聯：復活節長假交投暢旺 10大屋苑5天長假期成交創9年同期新高 周六日成交量按周急增7成，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

港鐵 放盤 低水 成交 復活節 美孚新邨

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