【阿里巴巴9988】再有阿里產品開通微信小程序 閒魚淘寶特價版已提交申請

兩大科網巨頭騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）向來系內地的產品都是互不相容，但近日阿里陸續為旗下產品申請開通微信小程序。騰訊今日跌3.7%，收報629.5元，成交172.8億元；阿里今日跌1.6%，收報222元，成交55.5億元。

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繼淘寶特價版後，阿里巴巴旗下的閒置物品平台「閒魚」亦提交了小程序申請。通過後，用手戶可於小程序內直接購物，並可互相分享連結，提升購物體驗。

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內媒上月報導指，阿里巴巴計畫於微信上開通淘寶特價版的小程序，並會開通微信支付的功能。有關消息獲阿里巴巴副總裁汪海證實，他表示期待與騰訊的合作，目前有關申請仍在審批中。

阿里巴巴目標價：

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