  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】再有阿里產品開通微信小程序 閒魚淘寶特價版已提交申請

股樓投資 17:25 2021/04/07

分享：

兩大科網巨頭騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）向來系內地的產品都是互不相容，但近日阿里陸續為旗下產品申請開通微信小程序。騰訊今日跌3.7%，收報629.5元，成交172.8億元；阿里今日跌1.6%，收報222元，成交55.5億元。

【阿里巴巴9988】股神拍檔建倉阿里巴巴 持股價值逾3000萬美元 投資組合另有4大股份  詳情請看[下一頁]

繼淘寶特價版後，阿里巴巴旗下的閒置物品平台「閒魚」亦提交了小程序申請。通過後，用手戶可於小程序內直接購物，並可互相分享連結，提升購物體驗。

【國美零售】回歸國美後首次出席投資者會議　黃光裕未露面先炒起國美系股份  詳情請看[下一頁]

內媒上月報導指，阿里巴巴計畫於微信上開通淘寶特價版的小程序，並會開通微信支付的功能。有關消息獲阿里巴巴副總裁汪海證實，他表示期待與騰訊的合作，目前有關申請仍在審批中。

阿里巴巴目標價：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 騰訊 淘寶 微信 微信支付 產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成