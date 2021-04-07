69歲拜登妻著短裙黑絲 被轟太性感不符年齡

▲ 美國第一夫人吉爾早前陪拜登由加州乘坐飛機準備返回白宮時，一身短裙配黑色絲襪的打扮意外引起爭議。

拜登妻子吉爾成為美國第一夫人後，衣著打扮屢獲外界好評。但吉爾早前陪拜登由加州乘坐飛機準備返回白宮時，一身短裙配黑色絲襪的打扮卻意外引起爭議。有網民批評吉爾已年近七旬，短裙黑絲的打扮太性感與其年齡不符。但亦有網民力撐吉爾，讚她擁有超越年齡的時尚感。

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吉爾（Jill Biden）上周四（1日）陪拜登（Joe Biden），由加州乘坐空軍一號飛抵馬里蘭州安德魯斯空軍基地。吉爾下機時罕有以全黑性感裝扮示人，穿上黑色西裝外套和不過膝的黑色皮裙，配搭印有花紋的黑色絲襪及黑色短靴。

吉爾的這身裝扮，於網上引起兩極評價。有不少網民認為吉爾已經69歲，聲稱她的年紀不適合太性感的裝扮。

有網民表示吉爾是一個70歲的第一夫人，而非17歲的哥德風格少女。這名網民更貼上吉爾與美國前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）類似風格打扮的照片作相比，認為模特兒出身的梅拉尼婭比吉爾更時尚。

更有網民質疑吉爾想扮後生，諷刺她這一身打扮似是在已破產的廉價少女風格時裝品牌Forever 21購入。

但也有人對吉爾表示讚賞，表示自己希望購買她穿著的這款黑色絲襪。另外有網民讚吉爾年近七旬仍嘗試黑絲短靴的裝扮，希望自己到了這個年紀也能如此性感。

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責任編輯：鄭錦玲