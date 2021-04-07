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英年青人支持哈里繼位 多數人更想揀威廉

環球社會熱點 16:54 2021/04/07

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哈里王子雖然已脫離英國王室，其言行舉止仍備受關注，受歡迎程度更不比其他王室成員差，特別是在年輕族群中。民調機構Deltapoll的民意調查指出，假若英女王離世或退位後，大部分年輕英國人希望哈里王子可以繞過父親查爾斯王子及哥哥威廉王子，直接繼承英國王位。不過，其他年齡層受訪者則更希望威廉可以繼位。

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英國《每日鏡報》委託Deltapoll進行民意調查，共有1,590人受訪，並把受訪者以年齡劃分成兩類，包括24歲至40歲的千禧世代，及57歲至75歲人士的嬰兒潮世代。

結果顯示，千禧世代當中，有23%的人希望哈里王子成為國王，得票勝過威廉及查爾斯。但另一方面，於嬰兒潮出生的57歲或以上人士，只有5%選擇哈里王子成為下任國王，兩個世代之間存在明顯意見分歧。

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此外，調查亦指，有51%受訪者同意哈里王子損害王室形象，惟仍無阻千禧世代支持哈里繼承王位。但是總體而言，威廉王子普遍更受英國民眾青睞，希望他能夠直接成為國王。

責任編輯：郭麗明

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