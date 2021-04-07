【正視投資@iM網欄】投資組合管理 — 變還是不變？（一）

不知道各位讀者在投資時，會否根據個人資產回報預期及風險偏好，或是個人投資風格，為資金設定投資比例？譬如將資金的一半用於購買股票，另一半投資於債券；或是在投資股票時先就不同行業決定分配比重，才於各個行業中選股。不過，資產的價格有升有跌，當投資組合當中的某項資產價值有所變化時，其於組合內的比例亦隨之變化。經過一段時間後，組合中各項投資比例可能會與原先設定出現落差，那麼在管理投資組合時，究竟是隨之變化，還是隨遇而安好呢？

在管理投資組合時，一般最簡單直接的策略就是買入與持有，即是在初期制訂了投資分配比重後，就不再在持有期間調整組合比重，任由組合內的資產價值變動。這樣的好處是不用費神去調整組合，以及計算當中買入或賣出的比例，亦可因而節省交易費用，但正如上述提到，資產比重或會隨時間明顯變化，從而偏離了投資者原定的投資方向，與預期回報及風險不一致。

舉個例子來說，假設有讀者將10,000元的投資額平均分配在A、B、C及D四隻股票的投資組合當中，各佔2,500元，各股票比例均為25%。當A股價上升20%至3,000元，而其他股票價格不變，組合價值升至10,500元，股票A的比例會隨之而增至28.6%，而其餘股票則會分別降至23.8%。可以想象得到的是，當個別股票持續上升，部份不斷下跌時，各股票的比例變化將更為明顯。

或許讀者這時會有疑問，在這種情況下，應該沽出部份上升的股票，並買入下跌的股票，以調整組合至原先比例，還是以不變應萬變，以博取獲利股票進一步的升幅呢？事實上，調整組合至原先比例，正是另一個調整投資組合的策略—「固定比例策略」，在思考以上問題的同時，或許可先期待下期內容，屆時將會介紹「固定比例策略」的運用。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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