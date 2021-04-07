華為重整內部架構　宣佈關閉僅成立一年多的雲與計算業務

▲ 華為宣佈撤銷第四大業務集團（BG）之一的雲與計算業務集團（Cloud & AI BG）。

內媒報道，華為4月2日發表內部通告，集團擬進行內部架構調整，宣佈撤銷第四大業務集團（BG）之一的雲與計算業務集團（Cloud & AI BG）。經調整後，原屬於雲與計算業務集團內的服務器、硬件等產品業務將被划入網絡產品及解決方案部門，該部門將改名為「ICT產品解決方案」。

另外，業務集團內的雲業務單元（Cloud BU）則任命張平安為總裁，替換原本兼任該職位的華為消費者業務CEO余承東。張平安為華為消費者業務雲服務總裁。

▲ 圖為華為改動前的業務架構（華為官方網站）。

華為在去年1月成立雲與計算BG。雲與計算業務集團原為集團第四大BG，與運營商BG、企業BG、消費者BG並列。有華為內部員工向內媒透露，由於華為雲計算業務太晚進入市場，以致其競爭力相對落後。

華為在2010年開始發展其雲計算業務，據市場調研機構Canalys表示，截至2020年第四季，華為雲為中國第二大雲服務供應商，國內市佔率達17.4%。

華為創辦人任正非去年11月跟員工發表內部講話，承認華為雲並非華為的領先優勢，並坦言華為旗下的混合雲技術架構經過幾次反覆，以致過去十年以來，出現「時間上的浪費」。

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編輯﹕賴奕羚