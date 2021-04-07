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【網民熱話】投資初哥擁20萬在手 問放幾多成身家投資最合適？　網民：初學就唔好 all in

理財智慧 17:37 2021/04/07

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經常聽年輕人說：「我要學投資！」，但其實投資如何賺錢也是一門學問，最近有網民在討論區發帖，指自己目前有廿幾萬，年頭開始學投資，很想把錢放在適合的位置上，同時又覺得全力一搏好像沒有安全感，所以問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

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    +4

 

【阿里巴巴9988】股神拍檔建倉阿里巴巴 持股價值逾3000萬美元 投資組合另有4大股份   【下一頁

此帖文一出引來不少網民回應，各人意見不一，有網民認為樓主應考慮每個月花費多少再決定投資金額，「你考慮一下平時自己花費多少錢，再加一筆應急錢，若果有餘下才當作投資。」、「扣除平日開支，再預留兩或三萬現金作備用，其餘當作投資。」

另有網民建議樓主，「上車前，股票大概佔20至25%，其他都是保守基金或少量現金。上車後，股票佔95%，全倉增長型股票，目標擺5至10年。留5%現金作供樓和日常支出。」、「可以投資5至6萬，當學習一下，上手後再加金額。」、「90% 股票儲資產，總好過現金放在銀行，留回少少流動性就可以了。」、「20幾萬可以分一半出來，其中一半買指數型ETF，另一半直接買你看好的股票，千萬不要玩期權。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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