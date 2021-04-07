  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓有價講】放盤約一個月　南昌一號海景戶勁減「2球」成交

股樓投資 17:30 2021/04/07

分享：

樓市氣氛熾熱，市場接連錄價量升幅，但並不代表買樓無議價空間。香港置業西九龍碧海藍天分行助理分區市務董事(銷售)黃偉峯透露，最近南昌一號海景4房戶原叫價1,180萬元，有買家成功與業主議價後以990萬元購入單位，減價近「2球」，議幅達到16%。

【租賃成交】為住近些少照顧家人　成功講價　95折租得靚盤【下一頁

黃偉峯稱，成交物業為南昌一號中層A室，向西南望海景，4房間隔，實用面積約595平方呎。單位以1,180萬元放盤約1個月，吸引區內家庭客睇樓，買家心儀單位海景開揚、間隔實用，睇樓兩次後與業主議價，業主終面對現實大減190萬元售樓，降價16%以990萬元成交，實用呎價約16,639元，屬市價成交。

【延伸閱讀】【港交所】市傳阿爺成立新交易所　港交所應聲升轉跌？【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

資料顯示，原業主於2017年2月以約917.6萬元購入上述單位，持貨4年，轉售帳面賺約72.4萬元，物業升值約8%。據香港置業放盤資訊，南昌一號實用面積595平方呎的4房戶，入場費由1,000萬元起。

【樓市現象】首置客鍾情屋苑可養寵物 無睇樓下豪斥逾千萬購Savannah 3房戶【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
2021/04/02
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【租賃成交】為住近些少照顧家人　成功講價　95折租得靚盤
2021/04/05
【租賃成交】為住近些少照顧家人　成功講價　95折租得靚盤
私人屋苑 香港置業 南昌一號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成