【買樓有價講】放盤約一個月　南昌一號海景戶勁減「2球」成交

樓市氣氛熾熱，市場接連錄價量升幅，但並不代表買樓無議價空間。香港置業西九龍碧海藍天分行助理分區市務董事(銷售)黃偉峯透露，最近南昌一號海景4房戶原叫價1,180萬元，有買家成功與業主議價後以990萬元購入單位，減價近「2球」，議幅達到16%。

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黃偉峯稱，成交物業為南昌一號中層A室，向西南望海景，4房間隔，實用面積約595平方呎。單位以1,180萬元放盤約1個月，吸引區內家庭客睇樓，買家心儀單位海景開揚、間隔實用，睇樓兩次後與業主議價，業主終面對現實大減190萬元售樓，降價16%以990萬元成交，實用呎價約16,639元，屬市價成交。

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資料顯示，原業主於2017年2月以約917.6萬元購入上述單位，持貨4年，轉售帳面賺約72.4萬元，物業升值約8%。據香港置業放盤資訊，南昌一號實用面積595平方呎的4房戶，入場費由1,000萬元起。

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