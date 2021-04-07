【造車熱潮】百度、小米之後 滴滴都要造車？ 傳已開始向各大車廠挖角

在百度（09888）及小米（01810）紛紛宣布造車之後，再有科網企業擬加入造車潮。據內地媒體報道，﻿網約車龍頭滴滴開始啟動造車項目，負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻，而楊峻同時也是滴滴出行與比亞迪（01211）合作發布的定制網約車D1的首席產品官，D1去年11月已經問世，因此市場預計此次滴滴啟動造車，很有可能是沿著D1進一步探索，據悉目前團隊已開始從各車廠挖角。

報道引述消息人士指，曾擔任蔚來汽車（美：NIO） 用戶發展副總裁的朱江可能會加入滴滴。朱江有多年車企經驗，先後在華晨寶馬、凌志 、雷克薩斯等公司工作，目前在福特中國負責電動車業務，其負責的首款純電動福特 Mustang Mach-E即將上市。

【大行報告】花旗指中概科技股遭拋售與基本面無關 現價為買入良機 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

除造車新動向外，滴滴出行的自動駕駛子公司計劃在自研以外嘗試新的發展項目，並發展自動駕駛卡車業務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧