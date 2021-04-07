  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】私樓管理費每呎4.3元 換來屋苑內死花死草？ 網民：管理公司HEA做等出糧

理財智慧 18:26 2021/04/07

分享：

私人屋苑出名管理費也比公屋的租金貴，到底高昂的管理費是否物有所值？近日有網民於網上討論區發文，指朋友屋苑管理費每呎4.3元，服務卻一文不值。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

屋苑裏花草情況：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

有網民大嘆：「依家錢就比咗管理公司，屋苑環境就差咗！業委就肥咗！」亦有人諷刺，管理公司的工作非常好做，只需要「hea做吹水玩手機等出糧」。

雖然有網民覺得保安的職責不是為樓主搬東西，但也理應為樓主開門。有人認為現在每呎4.3元的管理費十分便宜，如果想要有漂亮的園藝就應給每呎6元以上的管理費，給不起就不要要求太多。

【網民熱話】住村屋還是市區樓？　網民：投資的話，一定市區贏【下一頁

不過，有網民認真分析，花草的枯萎未必和管理處有關，也要看園藝工人的質素。他更指：「屋苑座向，日照多少有直接關係，會影響植物生長。」，而且亦有可能是因為有住客走捷徑而踩死花草。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 管理費 服務 保安 公屋 私人屋苑

下一篇文章

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成