【樓市熱話】私樓管理費每呎4.3元 換來屋苑內死花死草？ 網民：管理公司HEA做等出糧

私人屋苑出名管理費也比公屋的租金貴，到底高昂的管理費是否物有所值？近日有網民於網上討論區發文，指朋友屋苑管理費每呎4.3元，服務卻一文不值。

樓主經歷：

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屋苑裏花草情況：

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有網民大嘆：「依家錢就比咗管理公司，屋苑環境就差咗！業委就肥咗！」亦有人諷刺，管理公司的工作非常好做，只需要「hea做吹水玩手機等出糧」。

雖然有網民覺得保安的職責不是為樓主搬東西，但也理應為樓主開門。有人認為現在每呎4.3元的管理費十分便宜，如果想要有漂亮的園藝就應給每呎6元以上的管理費，給不起就不要要求太多。

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不過，有網民認真分析，花草的枯萎未必和管理處有關，也要看園藝工人的質素。他更指：「屋苑座向，日照多少有直接關係，會影響植物生長。」，而且亦有可能是因為有住客走捷徑而踩死花草。

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責任編輯：張瑋婷