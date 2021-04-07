【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升

▲ 工銀亞洲剛延長旗下3個月港元定存3厘息，至6月底截止。

甫踏入第2季，面對拆息轉升及港滙轉弱，兩間大小銀行搶吸港元定期存款，齊向短期存款埋手，包括富邦於今天（4月7日）新推1個月港元定存享0.5厘年息快閃優惠，門檻為100萬元。如以相同短期存款計，不及中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）的1厘年息，但兩間發鈔行皆須兌換外幣才享最高息。專家預計，港滙雖跌至7.78的自去年3月的一年低位，但暫未現走資，且深信今年內不會下試7.85弱方保證範圍，遂料銀行毋須急於掉頭加息搶存。

港銀3個月港元定存最高息有幾多？可按下圖了解

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此外，中資行玩驚喜，令超高息復活，市場上冠絕全城的3個月港元定期存款享年息3厘重現。工銀亞洲旗下手機銀行「e開戶」的優惠，推廣活動原本於上周三（3月31日）屆滿。據其網站的最新資訊，優惠現已延長至6月底，這是中資大行年內第2度作突擊。然而，相比去年該行為此短存提供4.2厘，反映今年業界搶存轉趨克制。

總覽一眾大小銀行的3個月港元定存年息，另一中資行撤高息，信銀國際的1.2厘屬快閃性質，於上季季結截止便下架，此短存的高息榜再執位，工銀亞洲的3厘息稱霸，而富邦的1厘晉級亞軍。

恒生7天港元定存享5厘息，優惠至6月底【下一頁】

一個月港元拆息終止兩連跌，今天報0.12厘；至於反映銀行資金成本的3個月拆息，仍低見0.2厘，比併大小業界，不少是牌面上蝕本吸存。

另方面，上周僅4個交易天，共4行調整港元定存息，包括建行亞洲及集友全面調低短中長息，滙豐把7天及1個月港元定存，以兌換資金分別獲額外1厘及0.5厘年息撤銷，但卻不再分新舊資金，只須指定理財戶以等值3萬港元，兌換指定外幣，7天港元定存享4厘年息及1個月港元定存為1厘年息。滙豐發言人回應查詢強調，此舉並非減息。至於信銀國際取消3個月港元定存1.2厘息。

而4月開局，半年及1年港元定存的稱霸息率，皆由騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）的0.7厘居首。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪