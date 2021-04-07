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AEON旗下超市與中國初創合作 今夏在東京開設無人商店

環球政經 16:40 2021/04/07

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 日本大型零售企業永旺（AEON）旗下超市大榮（DAIEI），將於今年夏季在東京都江東區，開設如便利店規模的小型無人店。《日經中文網》報道，大榮會運用與美國英特爾（Intel Corporation）也出資的中國新興企業雲拿科技的技術，將開店費用降至傳統無人店的一半。

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無人店透過攝像頭及商品貨架的重量傳感器，以識別客人取了什麼商品。據《日經中文網》報道，大榮的新店舖將通過減少攝像頭及傳感器的數量來削減初期費用，與此同時通過基於人工智慧（AI）的數據分析來彌補準確度。雲拿的技術據稱可應用於一千平方米大的超市，而店裏收集的攝像頭圖像及銷售數據的儲存和分析，都將在日本國內進行。

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事實上，雲拿早在國內開設了多間無人自營店，上海虹橋機場、以及其附近的麗寶廣場均有店面，在去年2月10日恢復營業後，無人便利店的銷售額相較於疫情前增長了27.7%。同時「雲拿」已進入美國、加拿大、日本、韓國、新加坡等7個國家，簽約訂單數超過1000家， 疫情讓「無接觸」成為了熱點。

 

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責任編輯：陳楚琨

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