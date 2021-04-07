【國美零售】回歸國美後首次出席投資者會議　黃光裕未露面先炒起國美系股份

今日國美系股份出現異動，國美零售 （00493） 股價升一成，拉近娛樂 （08172） 一度升近三成，國美金融科技 （00628） 升近一成，而A股中關村（000931）亦升超過5%，原因是國美零售將於今晚舉行全球投資人電話會議，而中國前首富、國美零售創辦人黃光裕，將會出席會議，為黃光裕出獄及回歸國美後，首次出席公開會議。

國美零售去年全年收入按年跌25.8%至441.2億元人民幣，仍然錄得虧損69.94億元人民幣，為公司連續第四年錄得虧損。不過，市場憧憬黃光裕今晚或公布大動作出為出山之作，因此一眾國美系股份紛紛炒上。

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