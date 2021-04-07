【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？

成家立室往往要花費不少，近日就有台灣網民抱怨，指自己每月沒甚麼餘錢，卻被丈夫與婆家要求用自己的儲蓄買樓，更指「不買就離婚」，而且單位亦不會寫上她的名字，事主坦言已有離婚的念頭，所以她在苦惱：「到底要怎樣才能讓老公打消買樓的念頭？」

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事主在Facebook群組「爆怨2公社」發文，指自己很希望可以撥出多一點時間來陪伴小孩，「無奈的是我得要去工作，否則我們家就會是負收入」，事主亦很努力學習投資基金與股票，「回頭看看自己的存款與收益，還是少得讓人覺得無力」。事主很希望有錢又有時間，那就可以很自由地去做自己想做的事，「可是現實卻是我們的收入跟支出不相上下」。

事主經歷：

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帖文一出引起網民迴響，不少網民都叫事主快點離婚，「他不尊重妳，可以直接離婚啦，兩個人的重要事情要取一個平衡點，不是他一直逼妳，快逃！」、「我覺得你值得更好的未來，你先生根本配不上你」、「逼妳拿婚前的錢買房，不買就離婚？我是看到什麼鬼？」、「不買房就離婚？這種話也說得出口！！」、「妳不覺得妳只是一台提款機嗎？如果連不拿錢出來買房就離婚這種話都說得出來，等妳的存款被花光了他還會有超過一百種理由要離婚，到時候他有房有車而妳除了傷心後悔之外什麼都沒有。」

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責任編輯：黃苑筠