【大行點睇】看好長期有望跑贏大市　分析師推薦9大科網股

美股在復活節假期內造好，道瓊斯工業平均指數與標普500指數本周一（5日）均創歷史新高，科技股也隨之反彈。投行Evercore主管互聯網研究的分析師Mark Mahaney周一表示，經過去年的大幅跑贏後，互聯網行業短期內可能會出現「整合」，當中部分有望跑贏大市。

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他強調，由於綫下經濟活動持續不斷的數碼化轉變，在2025年之前，綫上購物、旅行、廣告方面的支出有望增加4萬億美元。去年新冠疫情危機期間，部分互聯網平台引領大市，他認為目前市場普遍低估了這些平台的「永久性需求提升和隨之而來的規模收益」。

Mahaney和他的團隊研究了36隻股票，當中22股票的變現由於大市，14隻與大市處於相同水平，最終Mahaney精選了9隻科技股（見下圖），包括大型科網股Facebook、Amazon等。

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