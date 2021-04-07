【美股焦點】拜登提500億美元補貼美國芯片業　摩通精選9大受惠股

受新冠疫情及強勁需求影響，全球芯片供應緊張，美國國會在今年較早時候批准一系列美國本土芯片公司扶持項目。國會議員將旨在促進美國製造業、研究和開發的項目納入了2021財年《國防授權法案》(National Defense Authorization Act)，但目前仍未為上述項目提供資金。

摩根大通芯片板塊分析師Harlan Sur認為，項目資金可能會出現在拜登提出的基礎設施法案中。他預計這項基礎設施計劃將在今年上半年獲得通過，2021年下半年開始獲得撥款。

拜登在3月31日的講話中提議國會，撥出500億美元補貼美國半導體產業的製造與芯片研發。摩通預計最終涉及金額總計可達350億到370億美元，其中180億到200億美元用於美國本土芯片製造，150億到170億美元用於芯片研發。摩通認為，按照《國防授權法案》的目前措辭，資金發放時可能會優先考慮集成設備製造商。

過去一年，半導體指數PHLX Semiconductor上漲了108%，主要是由於從家用電器、視頻遊戲機，到車輛、智能手機等大量產品的芯片需求超過行業產能。

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