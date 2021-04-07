▲ 【新股IPO】德勤料今年有逾10隻中概股上市 全年新股集資逾4000億元

德勤發布首季新股IPO報告，指本港首季有32隻新股上市，合共集資1328億元，按年升逾8倍，暫居全球第二，預計全年有120隻至130隻新股掛牌，集資超過4000億元，有望打破2010年集資近4500億元的紀錄，續成為全球三甲。德勤預期，今年將有4至5隻大型新經濟股上市，平均每隻集資100億元。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，地緣政治局勢未見明朗，中概股回流本港的趨勢將持續，預計今年將有超過10隻中概股在港第二上市，集資約1000億元，今年亦可能有企業版同股不同權企業上市。

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早前市傳內地擬增設新交易所，吸引蘋果（美：AAPL）等國際企業到內地掛牌。歐振興指，內地資本市場正進行改革，包括將中小板及主板合併、容許同股不同權企業上市，不排除將來會出現「國際板」，但相信會先做好主板改革及科創板。

他續稱，部分內地企業在港上市可享較高估值，而且香港享有資金自由流動、互聯互通等優勢，加上香港市場正不斷改革，包括放寬第二上市限制、恒指改革等，並引入更多新產品，有助吸引更多新經濟公司來港。

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編輯：陳韻妍