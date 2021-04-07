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港府為旅遊業從業員供2,000個職位 今日起接受申請 最高月薪達4萬

環球政經 17:09 2021/04/07

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早前港府宣布撥款1.52億港元助旅遊業，提供逾2,000個職位，讓24間社區疫苗接種中心，負責管理運作及行政支援工作，為期5個月。計劃今日起至下周一，即本月7日至12日起接受報名，不同職位分階段截止申請，各工種均要求至少2年的旅遊業工作經驗。

招聘職位包括140個疫苗接種中心主任和副主任職位，月薪3至4萬港元，周六（10日）中午截止報名。前者主任一職負責中心行政、與醫療團隊合作等工作，申請人須大學畢業、擁有7年或以上工作經驗，當中3年為主管階層；副主任一職就要求文憑學歷或以上，要有5年工作經驗，當中1年為主管階層。

5.3億用戶資料被上載至黑客網站 Facebook指有信心不會再出現有關漏洞：【下一頁

此外，當局亦招聘1,600個登記員職位，日薪1,300元，每月工作8至14日，下周一（12日）中午截止報名。該職位要協助市民使用網上系統登記、回答查詢等，入職條件包括中學文憑或中五學歷程度或以上，申請人須於會考或文憑試中文或英文一科合格，或至少5年旅遊業工作經驗。

截至下午4點，中心主任職位收到216宗申請，約4.6人競爭一個職位；副主任職位收到305宗，約3.3人競爭一個職位；登記員職位則收到3,523宗，約2.2人競爭一個職位。

 

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責任編輯：潘曉豐

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