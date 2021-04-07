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【五一假期】看好5.1假期增遊客人數 澳門今月起推本地遊助經濟復甦

環球政經 17:06 2021/04/07

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澳門疫情緩和，據《澳門日報》報道，當地酒店業者表示，今個檔期酒店入住率與平日相差不大，目前看好五一長假期內地出遊需求，倘雲南疫情不擴散且在短期內得以控制，預計五一客量可在三月基礎上回升兩成。

福布斯富豪榜名單出爐 特朗普排名大跌298位：【下一頁

澳門旅遊局文綺華亦於今日（7日）表示，對五一長假旅客量抱持樂觀態度，加上今年內地五一假期長達5天，這將會增加內地客出遊的意欲，客源主要來自廣東、福建、上海及湖南等地。當局未來將會結合線上和線下形式，向主要客源及有航點的市場多作宣傳，惟詳情細節有待內地疫情的現況。

 

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責任編輯：潘曉豐

澳門 疫情

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