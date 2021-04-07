【大行點睇】一星期兩次發報告升評級降目標價　瑞銀對京東健康有咩新睇法？

瑞銀發表報告，指京東健康 （06618） 去年下半年收入增長強勁，該行看好中國互聯網健康行業，並認為公司供應鏈強勁，有助提高網上藥房的競爭力。該行上調公司今年及明年盈利預測，分別較原本預測提高12%及8%，指公司股價調整後，估值已更吸引，因此把評級由「中性」增至「買入」，目標價則由150元降至138元。瑞銀預計，醫保政策是行業主要的關注點，而疫情後網上健康行業的競爭亦將影響公司的盈利能利。

其他大行對京東目標價：

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瑞銀原來於3月底在京東健康公布業績後，指公司去年業績勝預期，毛利率及純利率表現亦較預期佳，預計市場對去年業績反應正面，因此維持「中性」評級及目標價150元，幾日後則再發展報告修訂目標價及評級，在沒有特別消息或股價異動下，屬於相當少有的做法。

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