【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺

上班時閒最期待的就是午飯，有人因為想省錢所以會選擇吃杯麵或是40元左右的飯盒，但亦有人想對自己好一點，就會光顧貴價餐廳。近日有網民於網上討論區發文，指同事每天午飯都吃好東西。

樓主指同事每個月的工資是2萬至3萬左右，而每天午餐都至少花費100元。他更指同事不貴不吃，詢問大家如何看待這種人。

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大部份網民都不以為意，覺得只要同事自己出錢，管他吃什麼。而且，世界上什麼人都有。有人喜歡把所有工資花在高達模型上，更有人會借錢買手袋，同事只是把金錢放在食物，沒有什麼大不了。

有人覺得樓主只是在羡慕妒忌恨，同事辛辛苦苦上班賺錢就是為了自己能吃上好東西，樓主不必比較。再者，樓主都不了解同事的出身，如果同事是富二代，吃什麼價位也不關樓主事；如果同事窮困到要睡街上，什麼價位更不關樓主事。網民直言：「如果只睇職位嚟判斷一個人有無錢，就太膚淺了。」

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責任編輯：張瑋婷