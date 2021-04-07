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【職場熱話】DSE僅5分 月薪最高1.5萬 24歲想進修但無頭緒　網民：應先確定事業目標

理財智慧 16:19 2021/04/07

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社會普遍認為一張大學「沙紙」是客觀的標準來評定你能否勝任此職位？還是可升職加薪？很多年輕人問：「中學畢業後應選擇投身職場？還是再讀書？」然而，近日有網民在討論區開帖，指自己因為文憑試成績未如理想，所以一畢業就出來工作，現年24歲的樓主曾做過好多份工種，人工最高只試過 $15000，所以現在想再讀書進修一下。因此，問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

【燒錢遊戲】國內綫上教育賤價搶客 一節課程學費不用1蚊   【下一頁

帖文一出不少網民都認為樓主應確定事業發展目標，再找一些相關的課程，「建議你打開求職網站，看下哪些工作是你比較感興趣，再去找相關課程或先入行。」、「其實很難回答你，每人情況不同，不如你確定了事業發展目標先。」、「如果為長遠準備，讀一些專業的，最好要考牌，例如：護士、中醫、工程等。另有一些專業靠經驗的，例如：人事、美容、廚房等。」、「可以找一些課程和工作相關，可培養興趣同時，工作能力或可提升。」

另有網民給樓主一些建議，「其實最好去IVE讀英文版屋宇裝備，將來去數據中心做駐場抄錶，一星期返五日都有萬七，去小型工程公司做文員都有兩萬幾。」、「你讀課程又不知道自己有甚麼興趣，最現實做法不如你去讀Fund Dep或毅進課程補回五科合格先。即使給你在大公司做得多好，升職都是看學歷先。」、「VTC 適不適合？如果不喜歡讀書的話，學下沖咖啡、或整甜品、或香水、或蠟燭、或開一間ig shop 教人。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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