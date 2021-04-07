  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登加稅】亞馬遜CEO貝佐斯力撐拜登基建方案　支持提升企業稅率

環球政經 17:57 2021/04/07

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）上周公布一項規模達2萬億美元的經濟刺激方案，計劃在未來8年內重建美國道路、橋樑等基礎設施，並加強應對氣候變遷，拜登政府計劃將美國企業稅稅率從21%調高至28%，為基建方案籌資，該提議遭到多方質疑與批評。

延伸閱讀：拜登公布總值2.3萬億美元基建計劃 提高企業稅稅率【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【美股ETF】拜登推2萬億基建方案　11隻清潔能源ETF有望受惠【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

另一方面，全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）本周二（6日）發聲明表示支持拜登提議的基建方案，亦讚同拜登的加稅計劃，是第一間公開表態的大型企業。

貝佐斯於聲明中表示：「我們認為這項投資將需要各方讓步，包括方案細節內容，以及如何籌集資金」。他還強調，亞馬遜支持提高企業稅率，同時期待國會與政府在共同努力下，尋求能夠正確且均衡的解決方案，維持或增強美國的競爭力。

與此同時，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，正與20國集團 (G20) 國家商議，共同設定全球最低企業稅率，以確保政府有穩定的稅收知道，籌集用來投資和應對公共危機的資金。她亦指希望可以透過最低稅率標準，營造公平的競爭環境，並防止跨國企業將利潤轉移至低稅收地區。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

經濟 拜登
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成