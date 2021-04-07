【拜登加稅】亞馬遜CEO貝佐斯力撐拜登基建方案　支持提升企業稅率

美國總統拜登（Joe Biden）上周公布一項規模達2萬億美元的經濟刺激方案，計劃在未來8年內重建美國道路、橋樑等基礎設施，並加強應對氣候變遷，拜登政府計劃將美國企業稅稅率從21%調高至28%，為基建方案籌資，該提議遭到多方質疑與批評。

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另一方面，全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）本周二（6日）發聲明表示支持拜登提議的基建方案，亦讚同拜登的加稅計劃，是第一間公開表態的大型企業。

貝佐斯於聲明中表示：「我們認為這項投資將需要各方讓步，包括方案細節內容，以及如何籌集資金」。他還強調，亞馬遜支持提高企業稅率，同時期待國會與政府在共同努力下，尋求能夠正確且均衡的解決方案，維持或增強美國的競爭力。

與此同時，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，正與20國集團 (G20) 國家商議，共同設定全球最低企業稅率，以確保政府有穩定的稅收知道，籌集用來投資和應對公共危機的資金。她亦指希望可以透過最低稅率標準，營造公平的競爭環境，並防止跨國企業將利潤轉移至低稅收地區。

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編輯：李勝男