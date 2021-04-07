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憂俄國增兵威脅 烏克蘭冀盡快加入北約

環球政治 15:10 2021/04/07

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俄羅斯近日被指在接壤烏克蘭邊境地區加強部署軍力，惹起外界猜疑，西方專家憂慮此舉可能會增加美國與俄羅斯的磨擦。面對俄羅斯步步進迫，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發出聲明，希望能夠盡快加入北約（NATO），應對俄國對烏克蘭的威脅。

普京改憲法 可做俄羅斯總統到2036年 【下一頁】

澤連斯基在周二（6日）與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對話，促請加快將烏克蘭納入北約成員國，停止烏東區域的長期衝突，指北約是唯一解決衝突的辦法。斯托爾滕貝格發推文時表示，正密切關注俄羅斯在烏克蘭境內外增兵的舉動，並稱會確實支持烏克蘭主權及領土完整。

澤連斯基隨後發表的聲明中，表明與北約之間最緊急的事宜取得加入時間表。偵察俄方在烏克蘭東部﹑北部及被吞併克里米亞地區增兵後，澤連斯基已與多國元首聯繫，希望能確保地區局勢和平穩定。

美國國務院：新冠疫苗攸關生命 不用政治利益交換 【下一頁】

北約消息指成員國仍在商討俄羅斯增兵事件，而且密切留意事件發展。但消息人士指出，烏克蘭若想加入北約，需要專注「本土改革」（domestic trforms）和發展符合北約標準的國防能力。

俄羅斯並未否認增兵，但強調並非打算「威脅任何人」（threatening anyone）。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，烏克蘭加入北約無助解決衝突，而且只會惡化問題。

責任編輯：吳漢培

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