【極速成交】長假期元朗區交投旺　即晚放盤即晚沽　Yoho Town三房套1,040萬易手

疫情下全民留港，復活節長假期爆「睇樓潮」，二手樓市交投氣氛極為積極，當中元朗區表現亮眼。利嘉閣地產元朗區助理分區董事黃永全表示，長假期間元朗區二手成交非常暢旺，截至昨天（4月6日）二手成交已接近40宗。其中Yoho Town一單位於假期間傍晚放盤，極速即晚沽出，以1,040萬元成交。

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上述單位為Yoho Town1期7座中層G室，實用面積約637平方呎，屬三房套間隔，外望向南山景。單位原叫價1,050萬元，同日晚上便吸引用家承接，經議價後減價10萬元，終以1,040萬元完成交易，實用面積呎價約16,327元。

據悉，原業主於2003年7月以217.9萬元購入上述單位，持貨18年，帳面獲利約822.1萬元，物業升值約3.8倍。

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代理指，Yoho Town現時有約70個單位放售，最低入場價由645萬元起。Yoho Town為新鴻基地產發展的私人屋苑，位於元朗元龍街8號，共16座，提供4,090伙單位。項目於2004年9月入伙，樓齡約17年，鄰近元朗港鐵站及YOHO MALL商場，設住客會所。

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