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【美股ETF】拜登推2萬億基建方案　11隻清潔能源ETF有望受惠

股樓投資 15:37 2021/04/07

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美國總統拜登（Joe Biden）上周公布規模2萬億美元的基礎設施建設方案，作為疫情後重振美國經濟計劃的第一部分，當中建議在電動車、可再生能源和電網方面進行大規模投資，以應對氣候變遷，有望帶動相關產業發展。

據報拜登上周三（3月31日）公布了方案細節，計劃斥資1,740億美元用於發展電動車和電動車充電站，預計2030年前於全美安裝50萬個充電站；1800億美元用於支潔淨能源持研發；1000億美元用於建設高速寬帶網絡。

拜登基建方案細節如下：

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惟包括Tesla（TSLA）、Plug Power (PLUG) 在內的相關個股於去年已累計錄得不少升幅，因此押註於其中一間公司未免風險過大，投資者不妨透過投資清潔能源ETF參與其中。

以下是11隻清潔能源相關ETF

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編輯：李勝男

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