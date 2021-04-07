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【股市熱話】買股票敢輸唔敢贏 一升回買入價就沽出？　網民：思考一下自己是否適合買股票

理財智慧 18:23 2021/04/07

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買股票，有升有跌是常事，不會有一直往上的情況出現。所以在什麼時候買入，或是沽出，甚至是持有都是一大學問。近日有網民於網上討論區發文，指買股票切忌一回升就沽。

樓主看法：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

不少人覺得解釋牽強，因為長期持有直至回到買入價不沽，會很大機會再次倒跌，得不償失。樓主回應，指這個道理只適用於有價值的股票，如QQQ；若是玩妖股如GME就不適用了。另外，買實力股更加不用擔心會輸錢，只要長期持有，就會有一天能回升。

【網民熱話】投資初哥擁20萬在手 問放幾多成身家投資最合適？　網民：初學就唔好 all in【下一頁

有網民指就是因為有樓主所說的一升就放的人，才會令到股票突破不到壓力位。而且，每次都是才輸兩三成就堅定持貨的人，應該要好好思考一下自己到底適不適合買股票。

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 買入價 沽出 買入 股票

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