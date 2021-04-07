【阿斯利康疫苗】批歐盟阻交付 澳洲接種進度嚴重落後

各國正加緊新冠疫苗接種速度，新冠疫苗供應成為關注焦點。澳洲政府表示，一批原定3月交付的阿斯利康疫苗遭歐盟阻攔出口，造成澳洲國內新冠疫苗接種計劃進度落後。但歐盟否認指控，澳洲總理莫里森表示，若歐盟沒有阻撓阿斯利康疫苗出口，應盡快放行，並強調不是批評歐盟處理手法。

《路透社》引述澳洲政府消息人士報道，歐盟阻撓310萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗出口至澳洲。延遲交付造成澳洲疫苗接種計劃，比原定計劃落後80%以上。但歐盟其後否認指控，有官員指，目前尚未有疫苗出口至澳洲申請等候審批。

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澳洲政府消息人士指，目前只收到30萬劑阿斯利康疫苗，另有40萬劑原定本月底交付，但澳洲已經認為準時交付無望。但歐盟於新聞稿中表示，唯一一次阻阿斯利康疫苗出口澳洲，是上月回應意大利要求，阻止25萬劑出口。歐盟更指，從1月30日至3月24日已向澳洲出口100萬劑。

莫里森（Scott Morrison）指，疫苗延遲交付是導致澳洲接種計劃嚴重落後的原因。他於周三（7日）表示，澳洲正急需那310萬劑疫苗。有關歐盟的回應，莫里森表示很高興得悉歐盟不打算阻撓疫苗出口至澳洲。澳洲政府會要求阿斯利康，重新向歐盟微會員提交出口申請，將合同380萬劑疫苗中，剩餘的310萬劑出口至澳洲。莫里森指自己正尋求與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）對話。

責任編輯：李俊儀