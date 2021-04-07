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福布斯富豪榜名單出爐 特朗普排名大跌298位

環球政經 15:11 2021/04/07

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《福布斯》公布2021年全球富豪榜，亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以1770億美元身家，第四年蟬聯全球首富，而Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）則以1510億美元財富，由去年的31位升至第二位。不過美國前總統特朗普的身家雖有進帳，升至24億美元，但排名仍急跌298位 ，只排1299名。

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第三位的是法國奢侈品大王Bernard Arnault，去年身家倍增至1500億美元，全因持股的LVMH股價急升86%。而排名第四、五及六位的富豪，分別是微軟（Ｍicrosoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）及股神巴菲特（Warren Edward Buffett），巴菲特二十多年來首次跌出五大。

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剛在港上市的農夫山泉董事長鍾睒睒以689億美元，奪得中國首富頭銜，他在富豪榜排第13位。長江實業創辦人李嘉誠雖從去年的第35位跌至第43位，但仍是香港首富，身家從217億美元增至337億美元。至於恒基地產創辦人李兆基身家增至317億美元，排名則從去年的第26位跌至第47位。

 

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責任編輯：陳楚琨

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