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【疫市營商】 Patreon估值急漲超過2倍達311億元　集資擬開發新工具、併購

商業 14:14 2021/04/07

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近年不少創作者均會使用網上平台「Patreon」，藉此接觸群眾、賺取收入。據外電報道，Patreon的最新估值已高達40億美元（約311.2億港元），較去年9月急漲超過2倍。

Patreon的知名度一直提升，各類型的創作者例如作家、音學家、攝影師等亦會在Patreon分享作品，乘上訂閱內容的潮流。據路透社報道，Patreon最近成功融資1.55億美元（約12.05億港元），估值為40億美元。是次融資由由新投資者Tiger Global Management領投，以往的投資者包括Wellington Management等亦有參與。在上一輪融資中，Patreon籌集9000萬美元（約7億港元），據報當時的估值為12億美元（約93.3億港元）。

各類型的創作者例如作家、音學家、攝影師等亦會在Patreon分享作品

報道又指，Patreon正計劃利用新資金為創作者研發新工具、進行收購及擴大其國際影響力。事實上，Patreon的營運方式成功令創作者擺脫以往依賴廣告收入的模式，同時可享有更自由的創作空間。

早前曾有報道指，Patreon正在考慮上市，並有SPAC（特殊目的收購）公司曾向其接洽。

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責任編輯：葉泳珊

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