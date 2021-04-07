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泰國考慮向遊客派免費機票 刺激旅遊業

環球社會熱點 13:51 2021/04/07

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新冠肺炎疫情持續超過一年，泰國政府正逐步開放旅遊業，計劃7月1日起放寬讓已接種新冠疫苗的旅客赴布吉旅遊，並無需隔離。泰國政府更考慮向外國遊客派發免費機票，希望吸引更多遊客前往泰國旅遊，挽救遭疫情重挫的泰國旅遊業。

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泰國布吉島開放旅遊 已接種疫苗旅客或免隔離 【下一頁】

泰國旅遊部長拉差吉帕幹（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，如已接種疫苗的外國遊客於布吉島逗留多於10日，當局考慮為這些旅客提供免費或折扣機票前往其它省份，希望可吸引這些旅客延長在泰國旅遊的時間。

由於蘇梅島也有可能重開旅遊業，拉差吉帕幹更表示，旅遊部已經與蘇梅島機場營運商和曼谷航空討論上述計劃。泰國旅遊部更要求當地酒店業加入計劃，希望酒店可為到泰國旅遊10日以上的遊客提供優惠或套票。

拉差吉帕幹指出，泰國政府計劃於7月重開布吉島旅遊業，目標是於普吉島重開的頭3個月内吸引10萬名外國遊客。

據悉，旅遊業收入佔泰國國內生產總值20%。受新冠肺炎疫情影響，泰國去年與旅遊業相關的服務出口收入接年大跌60%，整體經濟錄得按年收縮6.1%。

責任編輯：鄭錦玲

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