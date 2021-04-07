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特朗普呼籲杯葛美職棒明星賽 純粹因為睇唔明？

環球社會熱點 14:10 2021/04/07

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美國前總統特朗普（Donald Trump）雖然「淡出」社交平台，但其一舉一動仍備受關注。特朗普接受電視台訪問時，因美國職棒大聯盟（MLB）移師全明星賽至其他州分，而呼籲支持者杯葛賽事，並表示對棒球並不十分感興趣，甚至承認自己「睇唔明」棒球。

特朗普身家有進帳 福布斯富豪榜仍急跌298位 【下一頁】

佐治亞洲通過由共和黨支持的新投票法案，法案收緊郵寄投票限制，包括該禁止外部團體向排隊等候投票的人分發食物或水，以及更新身分驗證要求等。美國職棒大聯盟因不滿新法例，決定把全明星賽遷出亞特蘭大，以反對當地法案。

特朗普接受電視台訪問時，批評職棒大聯盟更改比賽地點的決定荒謬，損害當地經濟的行為，直指是一群「覺醒」（woke）人士在搞事，呼籲共和黨支持者杯葛「覺醒」公司及棒球比賽，甚至認為棒球運動根本不吸引。特朗普透露，自己最近數年對棒球已不感興趣，甚至反問即使無間斷播放棒球賽事，也根本看不懂棒球吸引之處，甚至「睇唔明」（doesn’t know what the hell he’s watching） 。

特朗普批加稅自殘經濟 等同送中國「大禮包」 【下一頁】

不過，特朗普早前亦曾呼籲杯葛可口可樂，但最近有相片拍攝到，特朗普海湖莊園的辦公室電話後面，收藏一瓶他最愛喝的可口可樂。

責任編輯：郭麗明

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