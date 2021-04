特朗普呼籲杯葛美職棒明星賽 純粹因為睇唔明？

美國前總統特朗普(Donald Trump)雖然「淡出」社交平台,但其一舉一動仍備受關注。特朗普接受電視台訪問時,因美國職棒大聯盟(MLB)移師全明星賽至其他州分,而呼籲支持者杯葛賽事,並表示對棒球並不十分感興趣,甚至承認自己「睇唔明」棒球。

佐治亞洲通過由共和黨支持的新投票法案,法案收緊郵寄投票限制,包括該禁止外部團體向排隊等候投票的人分發食物或水,以及更新身分驗證要求等。美國職棒大聯盟因不滿新法例,決定把全明星賽遷出亞特蘭大,以反對當地法案。

特朗普接受電視台訪問時,批評職棒大聯盟更改比賽地點的決定荒謬,損害當地經濟的行為,直指是一群「覺醒」(woke)人士在搞事,呼籲共和黨支持者杯葛「覺醒」公司及棒球比賽,甚至認為棒球運動根本不吸引。特朗普透露,自己最近數年對棒球已不感興趣,甚至反問即使無間斷播放棒球賽事,也根本看不懂棒球吸引之處,甚至「睇唔明」(doesn’t know what the hell he’s watching) 。

不過,特朗普早前亦曾呼籲杯葛可口可樂,但最近有相片拍攝到,特朗普海湖莊園的辦公室電話後面,收藏一瓶他最愛喝的可口可樂。

責任編輯:郭麗明