  • 25°C
香港時間 : 2021407日 (三) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊投資】《絕地求生》遊戲開發商Krafton申請韓國上市　估值料至少達267億美元

股市 13:48 2021/04/07

分享：

彭博報道，騰訊 （00700） 有份投資的《絕地求生》遊戲開發商Krafton將於4月向韓國交易所提交IPO的初步審查申請，在8月8日前完成IPO。據悉，Krafton估值至少30萬億韓元（約267億美元）。IPO後，Krafton將成為全球市值最高的遊戲公司之一。

Krafton目前的股票僅在場外市場（OTC）交易，在IPO預期下，其OTC市場股價急升，估計市值為20萬億韓元。Krafton在此前舉行的股東大會上批准了將於5月4日進行的1比5股票分拆計劃。完成後，該公司的OTC股價將從目前的230萬韓圜降至45萬至50萬韓圜。

《絕地求生》自2017年推出以來，大受歡迎。至2020年第二季度止，該遊戲已在STEAM等平台售出超過7000萬次。據統計，《絕地求生》為2020年收入最高的遊戲，金額超過了26億美元。

據Krafton去年財務報告，該公司經營利潤按年增長115.4%，達到7739億韓圜。凈利潤也幾乎翻了一番，達到5563億韓圜。

相關文章：【騰訊700】騰訊據報入股《貪婪洞窟》開發商阿哇龍科技

【吃雞手遊】騰訊PUBG Mobile去年日均進賬5700萬 全球累計收入近400億

 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

 

股票 南韓 遊戲 騰訊 分拆 IPO

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段跌逾200點　騰訊、京東齊跌3%（不斷更新）

下一篇文章

【大行看法】渣打梁振輝：恒指料於28000點至31000點上落　今季難突破2月高位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】攜程擬明天招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）
【新股IPO】攜程擬明天招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）
【美股市況】道指期貨升近40點　納指期貨偏軟跌近0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指期貨升近40點　納指期貨偏軟跌近0.1%（不斷更新）
【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%
【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%
【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件
【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件
【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底
【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底
【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層被裁
【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層被裁