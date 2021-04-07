【騰訊投資】《絕地求生》遊戲開發商Krafton申請韓國上市　估值料至少達267億美元

彭博報道，騰訊 （00700） 有份投資的《絕地求生》遊戲開發商Krafton將於4月向韓國交易所提交IPO的初步審查申請，在8月8日前完成IPO。據悉，Krafton估值至少30萬億韓元（約267億美元）。IPO後，Krafton將成為全球市值最高的遊戲公司之一。

Krafton目前的股票僅在場外市場（OTC）交易，在IPO預期下，其OTC市場股價急升，估計市值為20萬億韓元。Krafton在此前舉行的股東大會上批准了將於5月4日進行的1比5股票分拆計劃。完成後，該公司的OTC股價將從目前的230萬韓圜降至45萬至50萬韓圜。

《絕地求生》自2017年推出以來，大受歡迎。至2020年第二季度止，該遊戲已在STEAM等平台售出超過7000萬次。據統計，《絕地求生》為2020年收入最高的遊戲，金額超過了26億美元。

據Krafton去年財務報告，該公司經營利潤按年增長115.4%，達到7739億韓圜。凈利潤也幾乎翻了一番，達到5563億韓圜。

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編輯：吳敏芳