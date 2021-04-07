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【大行看法】渣打梁振輝：恒指料於28000點至31000點上落　今季難突破2月高位

股市 13:47 2021/04/07

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梁振輝指，債息走勢會影響科技股，預期價值股今年會跑贏增長股。

港股長假後無力向上，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，港股現時投資氣氛偏弱，相信與A股表現較弱有關，同時市場對內地收緊銀根存在憂慮，兩會後又未有重大政策落實，也影響大市表現，預期港股處上落格局，恒指短期介乎28000點至31000點。

梁振輝指，港股2月高位屬短期頂部，今季不易突破，若氣氛相對差，不排除會進入技術熊市，即由高位跌20%至25000點，目前對港股及A股持觀望態度。

東亞李振豪認為，要避開宅經濟概念股【下一頁】

美國十年期債息於高位徘徊，梁振輝指，債息走勢會影響科技股，預期價值股今年會跑贏增長股，看好工業、物料及非必需消費品股。他續稱，內地反壟斷政策仍困擾市場，但科技股基本面仍強勁，中長線仍看好，並偏好電動車未來增長潛力，但不同企業表現參差，宜考慮先投資汽車開發商及製造商等。

渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，美國債息率首季升逾80個基點，是近29年以來升幅最大的一季，預期次季債息走勢趨平穩，即使持續上升，升至2厘將遇頗大阻力，預計未來12個月債息處於1.5至1.75厘水平。

相關文章：【港股解構】交銀洪灝：成長股泡沫因債息快速收斂　料4大價值概念股估值續修復

相關文章：【美國債息】恒生資管：市場提早憂慮收水　料港股上升機會仍高

 

編輯：陳韻妍

港股 電動車 恒生指數 人大政協兩會 美國 國債

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