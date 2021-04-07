Google Assistant駕駛模式擴大應用範圍　 陸續開放至全球用戶　

▲ 外媒報道指，Google在去年底推出Google Assistant駕駛模式，現已陸續向全球用戶開放。

不少車主都會有使用Google Maps導航的習慣。為了方便車主同步操控，Google在去年底推出Google Assistant駕駛模式。車主在駕駛時可以一邊導航，一邊用語音操控音樂播放，或發出指令接聽電話等。最近有外媒報道指，該功能現已陸續向全球用戶開放。

＜＜【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務 用戶6月底前可繼續無限使用

＜＜【蘇伊士運河大塞船】擱淺點成Google 5星地標 Google Search彩蛋慶祝脫困

去年Google率先為美國用戶推出Google Assistant駕駛模式。據報道指出，最近有英國用戶發現，在Pixel 5手機上已可使用該功能。另外，原本Google官方頁面顯示，該功能僅支援英語用戶，現時已改為並非支援所有語言或國家，即代表Google Assistant駕駛模式，正陸續開放予其他國家或地區用戶使用。

若要開啟此功能，車主可在Google Maps程式中點擊設定 > 導航設定 > Google Assistant，然後再點擊駕駛模式，便能打開功能介面。即使在使用Google Maps導航的情況下，仍能撥打或接聽電話，發出語音指令播放音樂，以及閱讀及發送短訊等。

責任編輯：李寶如