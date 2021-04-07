【美團股價】美團優選據報今年GMV目標2000億 去年投資額達100億人幣

▲ 美團在社區電商新業務上大力投入，據報去年的投資額達到100億元人民幣。

社區團購在疫情期間冒起，互聯網巨頭紛紛入局，美團 （03690） 上季因社區團購大額投資重回虧損。內地《36氪》報道，今年該領域的各玩家均提出業績翻倍的目標，美團旗下美團優選將今年的GMV（成交額）目標鎖定在2000億元（人民幣，下同），並將衝擊每天5000至6000萬單的單量。

拼多多（美：PDD）旗下的多多買菜GMV目標為1500億元，滴滴旗下橙心優選為1000億元，興盛優選則約為800億元。

美團今日走弱，曾跌2.7%，最新仍跌0.8%，報323.2元，成交56億元。

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美團CEO王興曾經透露，在去年12月，美團優選的單量已經突破一天2000萬單。知情人士指，農曆新年之後美團優選的單量穩定在一天2300萬單，日峰值達2700萬單。多多買菜則在2000萬上下，興盛優選接近1500萬單。

內地社區團購市場陷入激戰，消息人士指，去年美團在社區團購業務上大概投入了100億元，預計今年的投入力度或翻倍，達到200億元。美團上月底在公佈業績後也表示，未來數季將持續在社區電商投入，可能令集團繼續錄得經營虧損。

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編輯：陳健婷